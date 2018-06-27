Зниклого екс-отамана козаків знайшли роздягненим і мертвим у лісі під Харковом

За попередньою інформацією поліції, смерть не була насильницькою.

Зниклого тиждень тому Гамзата Гаджиєва знайшли мертвим у лісі під Харковом.

26 червня в лісі районі села Циркуни поліція виявила оголене тіло колишнього отамана Слобідського козачого округу, передає NewsRoom з посиланням на джерела.

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Як повідомляють правоохоронці, поруч з чоловіком був його автомобіль Land Rover з документами і 170 гривнями. За попередньою інформацією поліції, смерть Гаджиєва не була насильницькою. Тіло загиблого передали на експертизу.

Нагадаємо, що екс-отаман козаків зник минулого тижня. Його співмешканка повідомила, що 58-річний активіст "Національної асоціації сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами" поїхав з дому 18 червня о 10:00 і на зв'язок більше не виходив. Крім того, чоловік мав при собі $50 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові застрелили сімейну пару, 13-річна донька подружжя поранена.