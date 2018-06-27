У Польщі загинув будівельник з України

46-річний громадянин України працював на будівництві офісного комплексу. Чоловіка не вдалося врятувати.

На будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс (між вулицями Лігницька та Яворська), на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.

Щоб витягнути його, пожежники використали підйомний кран, їм допомагали поліціянти і робітники, вся операція тривала дві години, передає "Польське радіо".

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"Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм", – повідомив речник міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.

Поки що невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що сьогодні в Польщі працює один мільйон українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані тільки 300 тисяч людей.