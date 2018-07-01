На Рівненщині п'яний водій збив дитину на пішохідному переході

Дівчинка перебуває в реанімації у тяжкому стані. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

У Рівненській області затримано 31-річного жителя селища Клесів, водія автомобіля, який напідпитку скоїв наїзд на 11-річну дитину.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, поліцейські встановили, що ввечері 30 червня водій автомобіля BMW, який, відповідно до медичного освідчення, перебував у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки та на великій швидкості здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході.

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Потерпілу одразу госпіталізували до реанімаційного відділення медзакладу. За результатами додаткового обстеження лікарі діагностували у дитини скальповану рану тім’яневої кістки, забій головного мозку, перелом ноги, політравму та численні садна тіла. За словами медиків, дівчинка прийшла до свідомості, однак її стан оцінюють як тяжкий.

Водія іномарки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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