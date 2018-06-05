У центрі Львова туристу на голову впав уламок старовинного балкону

27-річний житель Баку, на голову якого впав фрагмент ліпнини, доставлений до лікарні.

У Львові фрагмент балкону, який обвалився на тротуар, травмував перехожого.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, подія сталася 4 червня о 13:20 у центрі міста - на розі вул. Галицької та площі Ринок.

«На голову 27-річного перехожого, жителя міста Баку, впав фрагмент ліпнини балкону, внаслідок чого турист отримав травми і був госпіталізований. У нього діагностували черепно-мозкову травму, забійну рану потиличної ділянки. На даний час – його стан середньої тяжкості», - зазначається у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час грози у центрі Києва на тротуар обрушився балкон.