У центрі Львова туристу на голову впав уламок старовинного балкону

10:50, 05 червня 2018
Інциденти
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У центрі Львова туристу на голову впав уламок балкона / фото Юрий Шульгевич

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, подія сталася 4 червня о 13:20 у центрі міста - на розі вул. Галицької та площі Ринок.

«На голову 27-річного перехожого, жителя міста Баку, впав фрагмент ліпнини балкону, внаслідок чого турист отримав травми і був госпіталізований. У нього діагностували черепно-мозкову травму, забійну рану потиличної ділянки. На даний час – його стан середньої тяжкості», - зазначається у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час грози у центрі Києва на тротуар обрушився балкон.

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Теги: #Львів#туристи