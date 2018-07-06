У поліції розповіли про версії вбивства підполковника Глушака в Києві

Серед версій - вбивство з метою пограбування, а також у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів про версії вбивства підполковника Дмитра Глушака в Києві.

Про це повідомила заступник директора Департаменту комунікації НПУ Ольга Атаманова в Facebook. Серед версій - вбивство з метою пограбування, а також у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

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"Дмитро Глушак був убитий пострілом з вогнепальної зброї в центрі Києва. Протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство скоєно з метою пограбування. Інша - вбивство пов'язане зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними джерел, убитий поліцейський вів стеження у дворі будинку, де його розстріляли. Відкрито дві кримінальні провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.