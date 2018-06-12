У Херсоні "швидка" збила жінку на смерть на пішохідному переході

«Швидка», яка на смерть збила жінку, їхала на червоне світло з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією. Вона терміново доставляла у лікарню хвору дитину.

У Херсоні автомобіль швидкої медичної допомоги смертельно травмував жінку, яка на зелене світло світлофора переходила дорогу.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, ДТП сталася сьогодні вранці у Корабельному районі міста.

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На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що на перехресті вулиць Робоча та Івана Богуна жінка на зелене світло переходила дорогу. В цей час з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль «швидкої допомоги», який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішохода, внаслідок чого жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди.

У поліції зазначили, що попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше помічник митрополита Києво-Печерської лаври влаштував ДТП і втік з місця аварії.