У мережі показали фото міномета "Молот", який розірвався під час навчань на Рівненському полігоні

Сьогодні під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє і поранено дев'ять військовослужбовців.

У розпорядженні журналістів опинилися фотографії міномета "Молот", що розірвався та через який на Рівненському полігоні в п'ятницю загинули троє військовослужбовців, а ще дев'ять отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ.

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Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє і поранено дев'ять військовослужбовців. Трагедія сталася сьогодні о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ вчення припинені.

На Закарпатті субота, 7 липня, оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю трьох бійців - уродженців області на полігоні в Рівненській області.

Троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону (один офіцер і двоє бійців), загиблих в ході навчань на Рівненському полігоні, родом із Закарпаття. Двоє із загиблих - жителі Ужгорода, один - житель Перечинського району.