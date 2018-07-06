Вибух на Рівненському полігоні: медики борються за життя трьох поранених (відео)

Військовослужбовці - у тяжкому стані.

Львівські військові медики борються за життя трьох поранених на Рівненському полігоні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Військовослужбовці - у тяжкому стані, та медики обнадіюють - життю нічого не загрожує, і переліт військові перенесли нормально. У всіх - важкі осколкові поранення, усім знадобилося негайне хірургічне втручання.

Читайте такожУ мережі показали фото міномета "Молот", який розірвався під час навчань на Рівненському полігоні

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Трагедія трапилася сьогодні, 6 липня, о 05.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою.

За попередніми даними, це відбулося в результаті розриву міномета.

Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Призначено службове розслідування причин трагічного випадку.

На час розслідування президент України розпорядився припинити використання цього виду мінометів.