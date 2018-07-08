Розірвали рот за російську мову: дика історія з переселенцем з Донбасу виявилася фейком

В інтерв'ю журналістам ресурсу, який викриває фейки, сам "постраждалий" заперечував, що отримав травму внаслідок бійки.

Низка ЗМІ повідомила про те, що в селі Буймер Тростянецького району Сумської області місцеві жителі порвали рот інваліду-переселенцю з Донбасу за те, що розмовляв російською мовою. Першоджерелом новини стала сумська ТРК "АТВ".

У сюжеті йдеться про бійку переселенця з Донбасу В'ячеслава Рожкова з жителями села Буймер, яка відбулася 29 червня біля місцевого магазину. Унаслідок інциденту колишній шахтар отримав рвану рану рота, передає Stop Fake.

"У самому сюжеті немає згадки, що конфлікт виник саме через використання приїжджим російської мови. Про нібито неприязнь місцевих жителів до переселенцям з Донбасу каже дружина потерпілого Лідія Рожкова. Саме вона поскаржилася, що жителі Буймера пропонували їй перейти у спілкуванні з російської мови на українську", - розповідають журналісти.

Про те, що причиною конфлікту стало мовне питання, написав директор АТВ Сергій Клочко, супроводивши репортаж наступним коментарем: "Порвали рот через російську мову. Таким способом в селі Буймер, на Тростянеччині, місцеві вирішили привчити до рідної, української мови, інваліда, переселенця з Донецька. Налякані цим випадком жінки-переселенки тепер не виходять на вулицю поодинці. Через резонанс, який виник, бояться самосуду від селян".

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Проте свідки, поліція і сам "постраждалий" заперечують твердження Клочка.

Заступник начальника Тростянецького відділку поліції Віталій Разбейко, який проводив перевірку, говорить про побутовий характер конфлікту: "Зловживали спиртними напоями. За фактом, так, потерпілого доставили з рваною раною рота до лікарні. Сам він до правоохоронних органів не звертався. Все це розповідає його дружина. Він сам взагалі нічого не хоче – каже, не треба мене турбувати, я ні до кого претензій не маю".

Висновки поліції підтверджує і сільський голова Буймера Микола Комишанский. За його словами, побутовий конфлікт між переселенцем В'ячеславом Рожковим та місцевим підприємцем Олександром Шаповалом стався на ґрунті зловживання спиртними напоями: "Сиділи випивали і один вдарив іншого. От і все. А потім помирилися. Два п'яних мужики вдарили один одного, і все. Ніхто його машиною не переїжджав, ніхто не переслідував. Це брехня".

В інтерв'ю журналістам ресурсу, який викриває фейки, сам "постраждалий" заперечував, що отримав травму в результаті бійки.

"Бійки не було. Не було бійки. Я упав у льох просто. Ні, нічого не було (через мову — Ред.). Упав у льох і все", — каже чоловік.

Як повідомляли ЗМІ, у маленькому селі Буймер у Сумській області шахтарю-переселенцю з Донецька розірвали рот і кинули під автомобіль через те, що його сім'я розмовляє російською мовою.