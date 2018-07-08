У Харкові в трагічній ДТП загинув чемпіон України з мотокросу

19-річний спортсмен їхав містом на велосипеді, коли у нього врізався позашляховик Toyota.

У Харкові 6 липня загинув 19-річний мотогонщик, чемпіон України у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 куб. см, Андрій Безсонов. Спортсмен потрапив у смертельне ДТП, коли їхав містом на велосипеді – на нього наїхав позашляховик.

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Про загибель мотогонщика повідомляється на його сайті. Відзначається, що трагічний інцидент стався приблизно о 17:45 6 липня, біля в'їзду в Обласну лікарню (пр. Незалежності 13). Від отриманих травм хлопець помер.

«Очевидцям з фото- і відеофіксацією прохання телефонувати або писати на номер 0675392220 Андрій (батько загиблого хлопця) Всім небайдужим, репост», – йдеться в повідомленні на сайті Безсонова.

Інформація про загибель у ДТП велосипедиста є на сайті харківської поліції. За попередніми даними, 58-річна жінка за кермом позашляховика «Toyota» допустила наїзд на хлопця, який їхав на велосипеді. У важкому і несвідомому стані він був доправлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги. Хлопець помер, не приходячи у свідомість.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Андрій Безсонов, незважаючи на свій юний вік, був чемпіоном Харківської області з мотокросу з 2009 р по 2017 рік. У 2016 році він став чемпіоном України у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 куб. см. В 2017 – срібним чемпіоном України у класі мотоциклів мх-2. Станом на 2018 рік спортсмен перебував на першій позиції в чемпіонаті України в класі мх-2.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасникам аварії з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадію Дронову до 28 липня.