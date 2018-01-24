Погуляли на славу: вечірка поліцейських у Херсоні закінчилась побиттям та падінням гостей із 5-го поверху (відео)

У Херсоні працівники патрульної поліції так завзято святкували день народження колеги, що один гість вилетів із балкона, а інший дістав струс мозку.

На галасливу вечірку наскаржилися сусіди, однак навіть колеги, котрі прибули не виклик, не зуміли вгамувати нетверезе товариство, йдеться в сюжеті ТСН.

Потерпілий Олександр Андрєєв твердить, що прийшов привітати патрульного – односельця свого друга. Однак у розпал вечірки в когось із гостей зник телефон – і розпочалася п’яна бійка. "Я опинився на вулиці, а мій товариш прилетів із вікна", - каже Олександр. У нього самого забиття, струс мозку і вивих щелепи, а от у друга справи значно гірші – він у тяжкому стані в лікарні. "Множинні переломи ребер, значні травми хребта", - розповів нейрохірург обласної лікарні Ігор Селедець. Такими виявилися наслідки падіння з 5-го поверху – Андрєєв твердить, що друга скинули вниз приятелі іменинника.

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Життя чоловікові, котрий летів із 5-го поверху, врятував балкон квартири двома поверхами нижче – там постраждалий перечепився та змінив траєкторію падіння з прямої вертикальної на значно м’якшу. Сусіди по будинку розповідають, що того вечора святкували разом з десяток патрульних і троє цивільних. Вони так дошкуляли всім, що жителі будинку викликали наряд тверезих копів. Ті приїхали, однак замість вгамувати нетверезих колег, почали опитувати свідків на вулиці – і вже тоді сталося падіння людини з 5-го поверху. Слідчі наразі не кажуть, чи самостійно випав із вікна постраждалий. "Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, почули удар, а саме падіння особи, яка випала з 5-го поверху. Відповідно, вони одразу підійшли, надали першу медичну допомогу, викликали швидку допомогу", - пояснив начальник патрульної поліції міста Максим Єрмаков.

Зараз у патрульній поліції Херсона проводять внутрішнє розслідування, чотирьох патрульних, що брали участь у святкуванні, на час слідства відсторонили од роботи. У справах поліцейські проходять, як прості громадяни, адже святкували вони в свій вихідний день і не перебували на виконанні службових обов’язків.