В Одесі авто зіткнулося із загорожею: загинула 5-річна дитина, троє дорослих - в реанімації (відео)

За попередніми даними, близько першої години ночі водій Toyota Corolla перевищив швидкість і на повороті з'їхав з дороги - прямо в загорожу приватного домоволодіння.

В Одесі, в районі Слобідки, в ніч на 10 липня в результаті зіткнення автомобіля з огорожею загинув 5-річний хлопчик, трьох дорослих госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в області, за попередніми даними, близько першої години ночі на вулиці Нежданової водій Toyota Corolla перевищив швидкість і на повороті з'їхав з дороги - прямо в загорожу приватного домоволодіння.

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Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали всі пасажири автомобіля - троє чоловіків і 5-річний син водія, який від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

Згідно з повідомленням поліції, постраждалі перебувають у важкому стані в реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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