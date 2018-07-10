Нападників було двоє: у поліції розповіли подробиці стрілянини під Києвом

У поліції підтвердили, що наразі в Київській області введено план "Перехоплення" для розшуку та затримання злочинців.

У селі Софіївська Борщагівка Київської області на вулиці Зарічній, біля ресторану двоє нападників відкрили стрілянину по чоловіку.

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Про це повідомив керівник відділу комунікації Нацполіції у Київській області Микола Жукович, передає ТСН.

"Нападників було двоє, вони завдали два травматичні поранення і поїхали з місця події", — розповів він.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що у чоловіка чотири вогнепальних поранення.

У поліції також підтвердили, що наразі в Київській області введено план "Перехоплення" для розшуку та затримання злочинців. На місці працюють слідчі, які встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрільцем був чоловік із кавказькою зовнішністю, Нападники відібрали у постраждалого гроші та втекли на автомобілі Audi.