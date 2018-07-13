На Прикарпатті жінка пустила до себе турка-нелегала, а він взяв її у заручники (фото, відео)

Задля звільнення жінки поліцейським довелося ввести в дію спецоперацію «Заручник» із залученням спецпідрозділу КОРД.

На Івано-Франківщині поліцейські затримали громадянина Туреччини, який взяв у заручники свою колишню співмешканку та погрожував її вбити.

Читайте такожНа Житомирщині розкрито жорстоке вбивство жінки, яке шокувало все місто (відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, іноземця було затримано сьогодні, 13 липня, у селі Вікно Городенківського району.

Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили, що до однієї з жінок села приїхав її колишній співмешканець - 33-річний громадянин Туреччини. За попередньою інформацією, чоловік проживав на території країни незаконно.

«Напередодні ввечері, дізнавшись, що чоловік має намір до неї приїхати, потерпіла відвела дітей до сусідки. Почувши вночі крики, сусідка викликала поліцію. На місці події поліцейські ввели в дію спецоперацію «Заручник» із залученням спецпідрозділу КОРД, звільнили жінку та затримали зловмисника. У результаті спецоперації ніхто не постраждав», - зауважили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині жінка загинула, намагаючись зупинити п’яного сина на тракторі.