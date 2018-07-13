У Дніпрі правоохоронці виявили у підозрюваного в крадіжках чоловіка арсенал боєприпасів

У гаражі зловмисника вилучено 9 гранат, порох та 58 патронів.

У Дніпрі правоохоронці виявили у підозрюваного в крадіжках 39-річного чоловіка арсенал боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, під час проведення санкціонованого обшуку 12 липня у гаражі зловмисника виявлено та вилучено 4 гранати РГД-5, 5 гранат Ф-1, дев’ять запалів до гранат, порох та 58 патронів калібру 5,45 мм.

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Також встановлено, що вказаний громадянин шляхом злому замків вхідних дверей проникав до квартир жителів Дніпра, звідки викрадав їх майно (мобільні телефони, коштовні прикраси, гроші, тощо). Загалом на рахунку чоловіка – три крадіжки на загальну суму понад 100 тис. грн.

Відносно зловмисника відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло) та ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за вказаними статтями. Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на Київщині співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів.