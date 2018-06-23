На Київщині співробітники СБУ виявили арсенал зброї та боєприпасів

Замаскована схованка знаходилася у лісопосадці неподалік одного з сіл у Бориспільскому районі.

На Київщині співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки, замаскована схованка знаходилася у лісопосадці на глибині одного метра неподалік одного з сіл у Бориспільскому районі.

«Поблизу схрону на асфальтному покритті траси співробітники СБУ виявили нанесені фарбою відповідні позначки, які допомогли б зловмисникам знайти місце схованки», - зазначається у повідомленні.

Оперативники спецслужби вилучили зі схованки 12 гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 гранатометних пострілів до підствольного гранатомета, 3 гранатомети РПГ-22, 15 РПГ-7, один РПГ-18, 17 мін 76-го калібру, велику кількість патронів різного калібру, 2 запали до УЗРГМ, 20 маршових двигунів до ручного гранатомета РПГ-7, шість 40-мм освітлюваних патронів та один сигнальний патрон.

Головне слідче управління СБУ за даним фактом відкрило кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схованки та шляхів надходження засобів ураження на територію столичного регіону, додали в СБУ.

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Крім того за повідомленням ДСНС у самому Києві на Лисій горі виялили мінометну міну часів Другої світової війни.

"Під час планової перевірки території урочища Лиса гора, що у Голосіївському районі, працівниками першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено мінометну міну АС-76 мм, часів Другої світової війни", — повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Піротехніки знищили боєприпас на полігоні.

Зазначимо, від початку року на території міста Києва вилучили та знищили 649 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.