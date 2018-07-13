В Одесі затримано іноземця-наркодилера у футболці з написом "Ескобар" (фото)

Затриманий планував організувати незаконний транзит кокаїну і героїну до країн Євросоюзу через територію України.

В Одесі затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду і незаконний збут важких наркотиків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, напередодні співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали в Одесі громадянина однієї з Балканських країн, оголошеного в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

За інформацією правоохоронців, іноземець протягом тривалого часу переховувався в різних країнах від правоохоронних органів Італії за контрабанду і незаконний збут важких наркотиків.

Зокрема, оперативники української спецслужби встановили, що затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну і героїну до країн Євросоюзу через територію України.

Цікаво, що на момент затримання зловмисник був одягнутий у футболку з написом "Ескобар" - прізвище відомого колумбійського наркобарона.

Зараз іноземець утримується в СІЗО, вирішується питання про його екстрадицію до Італії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні співробітники Державної прикордонної служби України затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.