В Одесі затримано іноземця-наркодилера у футболці з написом "Ескобар" (фото)

21:40, 13 липня 2018
Інциденти
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В Одесі затримали наркодилера у футболці з написом "Ескобар" / фото ssu.gov.ua

Як повідомили УНІАН в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, напередодні співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали в Одесі громадянина однієї з Балканських країн, оголошеного в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

За інформацією правоохоронців, іноземець протягом тривалого часу переховувався в різних країнах від правоохоронних органів Італії за контрабанду і незаконний збут важких наркотиків.

фото ssu.gov.ua

Зокрема, оперативники української спецслужби встановили, що затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну і героїну до країн Євросоюзу через територію України.

Цікаво, що на момент затримання зловмисник був одягнутий у футболку з написом "Ескобар" - прізвище відомого колумбійського наркобарона.

Зараз іноземець утримується в СІЗО, вирішується питання про його екстрадицію до Італії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні співробітники Державної прикордонної служби України затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.

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Теги: #Одеса#Інтерпол#наркодилер