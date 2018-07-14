Виїхав на зустрічну смугу: винуватцем смертельної аварії біля Львова виявився офіцер ЗСУ, його затримано

Іншим учасником ДТП виявився військовослужбовець Західного територіального управління аудиту Міноборони.

Дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 13 липня у передмісті Львова і призвела до загибелі двох військовослужбовців, спричинив офіцер Збройних сил України, що був за кермом автомобіля Mazda.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.

«Старший лейтенант ЗСУ поблизу села Лапаївка спричинив смертельне ДТП. Порушивши правила дорожнього руху, офіцер виїхав на швидкості на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Ford Transit під керуванням військовослужбовця Західного територіального управління аудиту. Унаслідок цього двоє пасажирів-військовослужбовців автомобіля Mazda загинули на місці події. Водія автомобіля Mazda, який спричинив ДТП, та іншого пасажира направлено до військового шпиталю», - повідомив Сенюк.

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За його даними, відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб, - карається позбавленням волі на строк до десяти років), винуватця ДТП вже затримано.

У департаменті цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що у водія легковика Mazda діагностовано струс головного мозку, множинні різані рани голови та обличчя, у пасажира-військовослужбовця лікарі діагностували політравму та травматичний шок.

Водій мікроавтобуса Ford Transit у результаті ДТП отримав забої грудної клітини та ніг. Після надання медичної допомоги на місці події він відмовився від госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася 13 липня близько 15:00 між селами Лапаївка та Оброшино Пустомитівського району.

Під час ДТП загинули двоє військовослужбовців Самбірського гарнізону (Львівська область), ще двоє військових цього гарнізону отримали травми.