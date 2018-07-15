Під Миколаєвом знайшли пасіку з коноплею (фото)

10:00, 15 липня 2018
Інциденти
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На Миколаївщині викрили конопляну пасіку / Відділ комунікації поліції Миколаївської області

У місті Вознесенськ (Миколаївська область), правоохоронці знайшли у місцевого мешканця 30 кущів коноплі, що росли поміж вуликів, та 0,5 кг канабісу.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, до вознесенського відділку поліції надійшла інформація, що місцевий мешканець вирощує наркотичні засоби за місцем проживання. Отримавши дозвіл суду, поліцейські провели обшук у домоволодінні зловмисника та вилучили наркотичні рослини.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Зазначається, що зі слів господаря пасіки, 49-річного чоловіка, небезпечні речовини він вирощував виключно для власного вживання.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Вилучені наркотики направлено на експертне дослідження. Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель», що карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше в Запорізькій області співробітники поліції спільно з СБУ вилучили у місцевого жителя партію опійного маку на суму 2 млн грн за цінами «чорного ринку».

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Теги: #Миколаїв#конопля