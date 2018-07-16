На Сумщині розбився другий за три дні літак, пілот загинув (фото, відео)

Падіння легкомоторного літака «X-32 Бекас» сталося на полі місцевої агрофірми під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь. Причина катастрофи наразі встановлюється.

У Роменському районі Сумської області під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинув пілот.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про авіакатастрофу надійшла до поліції 15 липня о 21:10.

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«Падіння легкомоторного літака «X-32 Бекас» сталося між селами Заруддя та Погожа Криниця Роменського району на полі місцевої агрофірми, що засіяне ячменем. Пілот, 1964 року народження, загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко, попередньо встановлено, що літак здійснював переліт із смт Липова Долина Сумської області в Роменський район.

«Точне місце призначення та причини падіння літака наразі встановлюються. Хід слідства перебуває на контролі керівництва прокуратури області», – зазначила Науменко.

За даними ДСНС України, падіння літака сталось 15 липня о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 липня на Сумщині поблизу села Миколаївка Роменського району розбився легкомоторний одномісний літак, в результаті чого загинув його 55-річний пілот з р. Миколаїв.

Попередньо встановлено, що літак на замовлення місцевої агрофірми обробляв хімікатами поля, засіяні кукурудзою. Рано вранці він вилетів із с. Діброва, що за 30 кілометрів від місця падіння, та назад не повернувся.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України, в рамках якого встановлюються причини катастрофи.

Слідчо-оперативною групою розглядалися дві версії падіння літака – він або зачепився за дроти високовольтної електролінії, або пілот не впорався з керуванням.