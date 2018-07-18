У житловому будинку в Тернополі пролунав вибух: постраждав чоловік і його 7-річний син

Постраждалі з опіками тіла II-III ступеня госпіталізовано в медичний заклад.

У Тернополі в багатоповерхівці стався вибух, внаслідок чого постраждали чоловік та дитина.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 17 липня о 20.30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхового будинку на вул.Пушкіна пролунав вибух.

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Внаслідок вибуху вогнем знищено витяжну вентиляцію на площі 1 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін та стелі, вхідні двері квартири, облицювання стін сходової клітки будинку між 8-м та 9-м поверхом. Крім того, ударною хвилею пошкоджена міжповерхова віконна рама.

На момент вибуху в квартирі перебували три особи. До медичного закладу із опіками тіла II-III ступеню госпіталізовано власника квартири 1973 року народження та його малолітнього сина 2011 року народження. Поліція з’ясовує причини вибуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі в дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали три людини, серед яких одна дитина.