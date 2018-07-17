У Кривому Розі прогримів потужний вибух: багато постраждалих, серед них - дитина (фото, відео)
08:41, 17 липня 2018Інциденти
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Вибух стався в дев'ятиповерховому житловому будинку.
Місцеві власті відселили 4 мешканців будинку / ДСНС
У Кривому Розі в дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали три людини, серед яких одна дитина.
Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чаривной / ДСНС
Про це повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чаривной, 3 о 21:22 16 липня.
"Зруйновані міжкімнатні перегородки двох квартир та пошкоджено перегородки п'яти квартир. Пошкоджені елементи несучих конструкцій 8-го поверху", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що місцева влада відселила 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється.
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