У Кривому Розі прогримів потужний вибух: багато постраждалих, серед них - дитина (фото, відео)

08:41, 17 липня 2018
Інциденти
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Місцеві власті відселили 4 мешканців будинку / ДСНС 
Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чаривной / ДСНС

Про це повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чаривной, 3 о 21:22 16 липня.

"Зруйновані міжкімнатні перегородки двох квартир та пошкоджено перегородки п'яти квартир. Пошкоджені елементи несучих конструкцій 8-го поверху", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що місцева влада відселила 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в готелі знайдені мертвими двоє туристів з Естонії.

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Теги: #вибух#Кривий Ріг