У Скадовську затримали росіянку, яка смертельно отруїла та пограбувала українця та німця

Жертвами жінки стали 65-річний громадянин Німеччини та 33-річний житель Херсона.

У Херсонській області затримано 37-річну жінку за підозрою у вбивствах двох чоловіків внаслідок отруєння сильнодіючим медичним препаратом.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Херсонській області, злочини сталися у курортному місті Скадовськ 14 липня та в селі Залізний Порт 16 липня. Жертвами жінки стали 65-річний громадянин Німеччини та 33-річний житель Херсона.

«Тіла обох чоловіків без видимих слідів насильницької смерті виявили в номерах готелів. У кімнатах були пляшки з-під шампанського та недопалки цигарок зі слідами жіночої помади. Поліцейські припустили, що чоловіки померли невипадково. В обох зникли золоті прикраси, дорогі мобільні телефони та гроші», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що обидва чоловіки померли, за попередньою версією, внаслідок вживання великої дози медпрепарату у поєднанні з алкоголем. Призначено комплексну судово-медичну експертизу, зокрема, токсикологічну.

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«За чотири дні поліцейські провели великий обсяг роботи, встановили особу підозрюваної. Оперативники дізналися, що у ніч злочинів потерпілі знайомилися в нічних клубах з жінкою, яку потім приводили в готель. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, стало зрозуміло, що в обох випадках з чоловіками була одна і та сама жінка. Завдяки складеному фотопортрету, була встановлена особа підозрюваної. Нею виявилася 37-річна уродженка Хабаровського краю (РФ), яка нині проживає у Каховському районі. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягалася», - розповів начальник поліції Херсонщини Артур Мєріков.

Крім цього, поліцейські затримали можливого 41-річного спільника жінки – жителя Каховського району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Під час обшуку у їхньому помешканні були вилучені речові докази – мобільні телефони і золоті прикраси жертв.

«Підозрювана розповіла, що медичний препарат вона придбала в аптеці. Заможних чоловіків підшукувала у кафе та нічних клубах. Після знайомства вона пропонувала провести частину вечора у них в готелі. Там вона непомітно підсипала в алкоголь чоловіків сильнодіючий медичний препарат, який, можливо, і призвів до їх смерті», - сказано у повідомленні.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.115 (умисне вбивство) ККУ та ст.187 (розбій) ККУ. Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також працівники поліції перевіряють її на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Херсонщини й інших областей України.

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