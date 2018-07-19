Криворізький охоронець, який вдарив журналіста зі словами "хохли о**єлі", вибачився після того, як йому зламали ребра і ногу (відео)

"Небайдужі люди" змусили Островського заговорити державною мовою та вибачитися перед усіма українцями.

Після конфлікту з журналістом у Кривому Розі звільнений охоронець комунального підприємства Юрій Островський намагався втекти до окупованого Криму, але його побили та змусили вибачитися та повернутися.

Про це повідомляється у Facebook на сторінці "Команда Костянтина Усова". Там опубліковано відео, яке "земляки надіслали".

"Ці небайдужі люди відшукали Юрія Островського, який зранку обміняв велику суму гривень у російські рублі, сів в автомобіль, взяв курс на південь і вже майже досягнув адмінкордону з окупованим Кримом. Але там сценарій почав розвиватися у неочікуваному напрямку. Спочатку Юрій вибачився на камеру перед всіма українцями за свою ганебну поведінку. Потім він досить різко передумав їхати до Криму і вирішив повернутися до Кривого Рогу, аби сумлінно співпрацювати зі слідством та нести відповідальність за сказане і зроблене", - говориться у повідомленні.

Сайт 0564 повідомив, що у Островського зламані ребра і нога.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП. Журналіста вдарив у обличчя заступник служби охорони КП Островський зі словами "хохли о**єлі" і "я русский бл*".

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «легкі тілесні ушкодження».

Депутат Криворізької міськради Микола Колесник повідомив, що Юрій Островський очолює «мілітарне проросійське угруповання "Зубр"».

Згодом Островського звільнили. Однак винним він себе не визнавав. "Я ні в чому не винний. Хай навіть провокаційними методами, я відбив напад на об’єкт, проникнення на об’єкт сторонніх осіб", - заявив він.