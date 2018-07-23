У Києві вночі вантажівка врізалася в будівлю кафе (фото, відео)

Водій автомобіля втік з місця події. У момент аварії нікого не було в приміщенні, постраждалих немає.

У Києві вантажівка в'їхала у будівлю кафе.

Про це йдеться в співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook. Згідно з повідомленням, інцидент стався в ніч на 23 липня, близько 2:00, на вулиці Іскрівській в Солом'янському районі столиці.

У момент аварії нікого не було в приміщенні, постраждалих немає.

Як повідомляє "Ліга. нет" з посиланням на "112 Україна", в автомобілі були троє чоловіків, вони втекли з місця події.

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Також сказано, що охорона прибула, коли спрацювала сигналізація, на місці працюють поліцейські.

"В кафе всюди розбиті шибки, розбиті вікна, зламані елементи інтер'єру. Власник кафе говорить, що будівлю застраховано, проте через те, що поліція записала це як ДТП, страхова компанія не виплатить компенсацію", - сказано в повідомленні.

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