У Кривому Розі 6-річна дитина впала з недобудови

Хлопчика госпіталізували в міську лікарню. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.

У Кривому Розі шестирічний хлопчик грав з друзями в покинутій будівлі, там дитина зірвалася з великої висоти.

Про це повідомляє "Первый городской". Постраждалого госпіталізували в міську лікарню №8. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.

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У подробицях інциденту розбираються правоохоронці.

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