У Кривому Розі 6-річна дитина впала з недобудови

15:50, 24 липня 2018
Інциденти
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У подробицях інциденту розбираються правоохоронці / фото 1tv.kr.ua

Про це повідомляє "Первый городской".  Постраждалого госпіталізували в міську лікарню №8. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.

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У подробицях інциденту розбираються правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Польщі український заробітчанин впав з даху і розбився на смерть.

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Теги: #дитина#Кривий Ріг