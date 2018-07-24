У Кривому Розі 6-річна дитина впала з недобудови
15:50, 24 липня 2018Інциденти
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Хлопчика госпіталізували в міську лікарню. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.
У подробицях інциденту розбираються правоохоронці / фото 1tv.kr.ua
У Кривому Розі шестирічний хлопчик грав з друзями в покинутій будівлі, там дитина зірвалася з великої висоти.
Про це повідомляє "Первый городской". Постраждалого госпіталізували в міську лікарню №8. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.
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У подробицях інциденту розбираються правоохоронці.
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