Кривава ДТП у Києві: 23-річний водій-убивця дівчинки не був власником авто

Машину арештують як речовий доказ.

23-річний водій Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку, не був власником цього авто.

Про це ТСН повідомили у прокуратурі Києва. Машину заарештують як речовий доказ. А водію оголосили підозру та обиратимуть запобіжний захід. Ймовірно, судове засідання відбудеться у четвер, 26 липня.

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Також у прокуратурі повідомили, що мають відео аварії, на якому видно, як авто проїхало перехід на червоне світла, але чи гальмувало за світлофором – на запису не видно.

Як повідомлялося, в Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. Дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку 50 метрів, в результаті численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.