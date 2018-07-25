На Одещині від удару блискавки загорілася школа

Про обсяг збитку наразі не повідомляється.

У Кілійському районі Одеської області сьогодні від удару блискавки загорілася школа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко.

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«Сьогодні в селі Ліски унаслідок удару блискавки сталося займання покрівлі блоку «Б» школи, в якому навчальний процес не здійснюється. Займання оперативно локалізовано і ліквідовано, завдяки оперативним діям працівників школи, сільської ради і сільгосппідприємства «Рис Бессарабії», - повідомив Бойченко.

Він висловив подяку всім, хто брав участь у ліквідації НП.

Про обсяг збитку наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 11 липня в місті Балта Одеської області від удару блискавки загорілася школа. Вогнем істотно пошкоджені навчальні приміщення, перекриття та дах будівлі на загальній площі 200 кв. м.