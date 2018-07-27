Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії (фото)

Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну.

У центрі Києва під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України одна з учасниць розгорнула прапор Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну.

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Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором".

Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.

Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва проходить хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України.