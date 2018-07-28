На Львівщині водій квадроцикла в‘їхав у групу дітей біля магазину: багато постраждалих

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У Сколівському районі Львівщини водій квадроцикла в‘їхав у групу дітей, внаслідок наїзду постраждали шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна подія сталася 27 липня близько 16.00 у гірському селищі Верхнє Синьовидне.

27-річний львів’янин, керуючи квадроциклом, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на групу дітей, які сиділи за столом біля продуктового магазину.

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Внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. П‘ятеро осіб, у тому числі четверо дітей, один з яких 10-річний хлопчик - громадянин Італії, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані у Сколівську районну лікарню.

Постраждали діти віком 6-13 років, у них діагностовано забої, множинні садна, у двох дітей – струс головного мозку і закрита черепно-мозкова травма.

Також госпіталізовано 24-річну пасажирку квадроцикла, 23-річну львів‘янку. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій хребта та різану рану потилиці.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області повідомили, що водія квадроцикла перевіряють на наявність алкогольного сп’яніння. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Олени Теліги та Щусева сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення один з легковиків відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди.

Один з пішоходів, чоловік 1961 р.н., загинув, іншого пішохода направлено до лікарні з тяжкими травмами. Також постраждали пасажир і водій Renault. Саме цей автомобіль збив людей та зупинився, врізавшись у бетонний відбійник над шляхопроводом по вулиці Олени Теліги.