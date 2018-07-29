У Львові спіймали вандала-поляка, який пошкодив військовий меморіал

Відбулося судове засідання над громадянином Польщі, затриманим у справі пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань на Личаківському цвинтарі.

Затриманим за пошкодження архітектурного елементу на території польського військового меморіалу на Личаківському цвинтарі Львова виявився громадянин Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, сьогодні у Львові відбулося судове засідання над затриманим у справі пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань на Личаківському цвинтарі Львова.

«Порушник визнав провину. За результатами засідання його оштрафували на 85 грн за статтею «Дрібне хуліганство», ще йому потрібно сплатити 340 грн судового збору», - зазначили в міськраді.

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За словами директора комунального підприємства «Музей «Личаківський цвинтар» Михайла Нагая, «затриманий за пошкодження щитів на території польських військових поховань - мешканець Польщі. На судовому засіданні був також присутній представник Генерального консульства Республіки Польща у Львові».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня, вандали пошкодили щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 рр., що знаходяться на Личаківському цвинтарі. Його охороні спільно з поліцією вдалося затримати одного із порушників.