У Львові вандали пошкодили реставраційні щити на статуях польського військового меморіалу

За попередніми даними, правопорушники - група молодих поляків.

У Львові група молодих людей пошкодила щити, встановлені навколо скульптур левів на території польських військових поховань на Личаківському цвинтарі.

Читайте такожПогруддя Пушкіна у Золочеві не ламали вандали, воно розвалилось від старості - поліція

Як повідомили в прес-службі Львівської міської ради, 28 липня, вандали пошкодили щити навколо скульптур левів на території польських військових поховань 1918-1920 рр., що знаходяться на території Личаківського цвинтаря.

«Дерев'яні щити виступали захистом від пошкодження історичних скульптур двох левів, що стоять перед аркою на вході на територію польських військових поховань. Приблизно о 16.00, близько десяти молодиків спортивної зовнішності почали ламати і виривати ці щити. Охороні кладовища спільно з поліцією вдалося затримати одного з порушників», - повідомив директор Львівського комунального підприємства «Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай.

Львівська міськрада скерувала звернення до правоохоронних органів за фактом пошкодження майна. Всі обставини події та причетних до пошкодження архітектурних елементів встановлюються.

Як повідомляє Zaxid.net, інцидент стався на території польського військового цвинтаря Орлят, що становить частину Личаківського цвинтаря. Група чоловіків намагалася пошкодити щити на скульптурах львів. За попередніми даними, мова йде про групу молодих поляків.

Як розповів журналістам Нагай, затриманий чоловік польською мовою заявив правоохоронцям, що вирішив «звільнити львів».

«Ця людина на польському повідомив, що вирішив «звільнити львів». Це абсолютно неприпустима поведінка, яку інакше як провокацією назвати не можна », - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в центрі Львова невідомі знищили меморіальну дошку українському письменнику Івану Франку.