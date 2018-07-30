На Львівщині однорічний хлопчик втопився у ставку

Батько відвіз малюка до лікарні, де медики констатували смерть дитини.

На Львівщині у сільському ставку втопився однорічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, трагедія сталася сьогодні в одному із сіл Кам'янка-Бузького району.

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«Близько 17.30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території домогосподарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз до лікарні, де медики констатували смерть дитини», - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Призначено експертизи.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі 6-річна дитина впала з недобудови.