На Львівщині мотоцикліст збив візочок із немовлям і травмував дворічну дівчинку

12:34, 30 липня 2018
Інциденти
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На Львівщині мотоцикліст збив двох сестер / фото УНІАН

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 липня близько 15.30 у селі Підгородці Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 32-річний водій мотоцикла "Сабур" зачепив кермом дитячий візок, у якому перебувала 11-місячна дівчинка. Також була травмована її дворічна сестра, дітей забрали до лікарні, де медики діагностували забої.

Як зазначається, у момент наїзду діти перебували з мамою на узбіччі дороги.

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Своєю чергою мотоцикліст також отримав тілесні ушкодження, він перебуває у реанімації.

Наразі відкрито кримінальне провадження, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Львівщині нетверезий водій на смерть збив 72-річну велосипедистку. За попередніми даними, за кермом авто був місцевий депутат.

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Теги: #ДТП на Львівщині#ДТП за участю мотоцикліста