Під Дніпром затримали в`язня, що втік з колонії
У Дніпропетровській області вчора, 30 липня, поліція затримала засудженого, який того ж дня втік з колонії суворого режиму у Софіївському районі.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, одразу після того, як працівники колонії виявили відсутність одного з ув’язнених та повідомили про подію в поліцію, у Жовтоводській оперативній зоні було оголошено план перехоплення «Сирена».
Поліцейські груп реагування обстежили всі можливі шляхи уходу втікача. В результаті розшукових заходів чоловіка оперативно виявили за 13 кілометрів від колонії у селі Сергіївка Софіївського району та повернули до місця ув’язнення.
Повідомляється, що у 2017 році за рішенням суду 34-річного чоловіка визнали винним у скоєнні крадіжки, призначили покарання у вигляді 4 років і 5 місяців позбавлення волі та відправили відбувати покарання у колонії суворого режиму у Софіївському районі.
Раніше повідомлялося, що в Житомирській області з Бердичівського виправного центру втекли двоє засуджених.