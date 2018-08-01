Знайденого мертвим у колекторі на Харківщині військового вбили товариші по службі - поліція

Двох зловмисників у віці 25 та 28 років затримали.

Військовослужбовець, тіло якого 30 липня знайшли у каналізаційному колекторі на Харківщині, був вбитий товаришами по службі.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

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Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, слідчими встановлено, що 25 липня близько 23:00 між трьома військовослужбовцями стався конфлікт на території військової частини. Під час з’ясування стосунків чоловіки почали наносити 23-річному хлопцю удари руками і ногами в область голови та тулуба. Коли колега по службі впав, зловмисники задушили його та кинули тіло до каналізаційного колектора.

Двох зловмисників у віці 25 та 28 років затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вони зізналися у скоєному. Наразі їм оголошено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Лозовій Харківської області на території військової частини знайшли труп 23-річного військовослужбовця батальйону «Донбас Україна». Тіло загиблого знайшли у каналізаційному колекторі на території військової частини.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.