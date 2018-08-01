Поліція поки не знає мотиву вбивства ветерана АТО "Сармата"

За словами поліції, злочина група протягом двох діб готувала вбивство.

Правоохоронці поки не можуть назвати мотиву вбивства учасника АТО і громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка і будуть відпрацьовувати всі версії.

Про це під час брифінгу розповів начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає "Українська правда".

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"Економічна діяльність - він колишній підприємець, політична діяльність, поліція буде відпрацьовувати всі версії. На сьогодні я не можу докладно відповісти, які мотиви цього злочину", - додав він.

За словами Коміссарова, організована злочинна група підготувала автомобіль на "євробляхах" для того, щоб втекти з області після виконання вбивства і "замести сліди", а для його виконання в місті Бердянськ використали інший автомобіль.

"В ході оперативно-слідчих дій вдалося з’ясувати, що ймовірні злочинці можуть пересуватися на автомобілі іноземного виробництва, на постах перевірялися всі автомобілі, завдяки цьому ми вийшли на злочинців, відпрацювали камери спостереження", - сказав він.

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Він наголосив, що камери спостереження зіграли вагому роль в розкритті цього злочину.

Також співробітник бердянського відділу поліції, який займався патрулювання в місті доповів, що помітив автомобіль, який часто знаходився біля місця злочину.

"В результаті оперативних заходів на одному з постів вони були встановлені, а на іншому їх уже чекали правоохоронці і вони були затримані", - сказав Коміссаров.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, в Бердянську був убитий пострілом в спину у дворі власного будинку відомий активіст, учасник АТО Віталій Олешко.