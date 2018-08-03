У Києві біля заправки спалахнув автомобіль таксі (фото)
09:48, 03 серпня 2018Інциденти
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Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.
На Оболоні загорівся автомобіль таксі / фото Роман Барабаш / Інформатор
У четвер, 2 серпня, на вулиці Богатирській на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda.
За словами інспектора патрульної поліції, водій таксі виїхав на своєму авто з заправки, повідомляє Інформатор.
Проїхавши близько 600 метрів, автомобіль моментально спалахнув на ходу. Осередок займання знаходився під капотом. Відомо, що в автомобілі було встановлено газове обладнання.
Водії, які проїжджали повз, намагалися загасити машину вогнегасниками, але безрезультатно. На щастя, в машині не було пасажирів. Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.
На місце події виїжджала патрульна поліція, дві одиниці пожежної техніки та карета швидкої допомоги. Причини займання встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми.
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