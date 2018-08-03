У Києві біля заправки спалахнув автомобіль таксі (фото)

Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.

У четвер, 2 серпня, на вулиці Богатирській на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda.

За словами інспектора патрульної поліції, водій таксі виїхав на своєму авто з заправки, повідомляє Інформатор.

Проїхавши близько 600 метрів, автомобіль моментально спалахнув на ходу. Осередок займання знаходився під капотом. Відомо, що в автомобілі було встановлено газове обладнання.

Водії, які проїжджали повз, намагалися загасити машину вогнегасниками, але безрезультатно. На щастя, в машині не було пасажирів. Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.

На місце події виїжджала патрульна поліція, дві одиниці пожежної техніки та карета швидкої допомоги. Причини займання встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Дніпрі на ходу загорівся автомобіль з дітьми.