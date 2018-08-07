На Запоріжжі у вантажному потязі виявили небезпечну знахідку – серйозний арсенал боєприпасів (фото)

Поліцейські у потязі знайшли 27 корпусів гранат «Ф-1», 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат «РГД-5», 1080 набоїв калібру 5,45 мм, 2 димові шашки "РГД-2Б".

У Більмацькому районі Запорізької області поліцейські вилучили гранати, запали, набої та димові шашки, а у Дніпровському районі Запоріжжя – набої.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, вилучене направлено на дослідження, відкриті кримінальні провадження.

Зазначається, що 3 серпня працівниками Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції «Комиш-Зоря» у вантажному вагоні потягу, який перевозить глину фарфорову (каолін), було виявлено боєприпаси.

На місце викликали співробітників Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області.

«Поліцейські вилучили 27 корпусів гранат «Ф-1», 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат «РГД-5», 1080 набоїв калібру 5,45 мм, 2 димові шашки "РГД-2Б"», – йдеться в повідомленні.

А 4 серпня працівники кримінальної поліції по проспекту Металургів в місті Запоріжжя виявили та вилучили у чоловіка, 1981 року народження, 30 набоїв калібром 9 мм.

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

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Також 3 серпня під час обшуку домоволодіння, за місцем мешкання чоловіка 1993 року народження, в Мелітопольському районі, поліцейські виявили та вилучили: 223 крупнокаліберних набоїв різного діаметру; 4 маршових двигуни ПГ-9; 2 гранати ВОГ-17; 2 артилерійських підривники; детонатор ПГ-7; 1 УЗРГМ. Усі боєприпаси мали високий ступінь рівня небезпеки, у зв’язку з чим, вони були знешкоджені на полігоні в Мелітопольському районі.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У поліції уточнили, що з початку року запорізькими поліцейськими 172 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів або вибухових речовин.