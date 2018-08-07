Колесо застрягло в зливовій каналізації: віце-мер Кам'янського помер внаслідок падіння з велосипеда

В результаті падіння чоловік отримав серйозні травми голови і хребта.

Заступник міського голови Кам'янського Владислав Мелешко помер в реанімації внаслідок важких травм, отриманих під час прогулянки на велосипеді.

Як повідомляє «5692», ввечері 7 серпня Мелешко впав з велосипеда і отримав серйозні травми голови і хребта. За однією з версій, він потрапив в отвір зливової каналізації колесом велосипеда, після чого і отримав травми.

Сьогодні близько 13.00 в результаті отриманих травм віце-мер Кам'янського помер у лікарні.

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"Так, я можу підтвердити інформацію про смерть Владислава Мелешко. Ми не взялись його доставляти у лікарню імені Мечникова, через надзвичайно важкий стан постраждалого. Він залишився у нас, ми використали ефективну необхідну терапію, але нажаль стан Владислава Вікторовича був надзвичайно важкий", - розповів головний лікар Кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислав Винар.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Кам'янському вибухнув мікроавтобус «Фольксваген», за кермом якого перебував депутат міськради, керівник фракції «Батьківщина» Віталій Чернявський.

Депутат самостійно вибрався з автомобіля, охопленого полум'ям. Постраждалого госпіталізували, медики оцінили його стан як важкий.