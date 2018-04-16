У Києві в один день застрелилися два співробітники СБУ - журналіст

Полковник у відставці і чинний співробітник СБУ покінчили з собою в один день.

14 квітня в Києві майже одночасно скоїли самогубство двоє співробітників Служби безпеки України. Про це написав журналіст Станіслав Речинський на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляється в 22:46 у чергову частину Національної поліції Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про самогубство полковника у відставці Олега Вовчка, остання його посада в службі - заступник начальника Київського главку. Чоловік 1978 року народження, звільнився в минулому році.

Вовчок застрелився з нарізної зброї - пістолета "Зауер", про це правоохоронцям повідомив син цивільної дружини полковника. Трагедія сталася в селі Михайлівська Рубежівка Києво-Святошинського району.

Раніше ще одне самогубство сталося безпосередньо у Києві. О 14:15 дружина співробітника СБУ Сергія Ткаченка повідомила поліцейським, що її чоловік покінчив з собою. Чоловік 1985 року народження вистрілив собі в голову з пістолета "Макарова".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Черкаській області у власному кабінеті повісився чиновник.