У Києві через пішохода сталася масштабна ДТП з чотирма авто, є загиблий

Водій Skoda не помітив пішохода, який перетинав дорогу в недозволеному місці. Щоб уникнути наїзду, він почав маневрувати вправо і "зім'яв" три припаркованих автомобілі.

У Києві через пішохода сталася масштабна ДТП з чотирма авто.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. ДТП сталося в районі станції метро "Сирець".

Читайте такожУ Києві сталася ДТП за участю патрульних (відео)

"Водій Skoda не помітив пішохода, який перетинав дорогу в недозволеному місці. Щоб уникнути наїзду, почав маневрувати вправо, в результаті чого, "зім'яв" три припаркованих автомобілі. Першим під удар потрапив автомобіль Hyundai i300. Врдитель в цей час садив дитину в крісло. За словами очевидців, його діставали з-під машини. Потім Dacia Logan і Actyon, сама Skoda перекинулася на дах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що водій Hyundai помер в кареті швидкої допомоги.

Раніше у Львові 18-річний водій збив трьох пішоходів, один чоловік загинув, жінка і дитина були травмовані.