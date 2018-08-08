У Львові 18-річний водій збив трьох пішоходів, одна особа загинула, жінку з дитиною травмовано

Львів‘янин, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці.

У Львові 18-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» скоїв наїзд на трьох пішоходів, внаслідок чого одна людина загинула на місці, також травмовано жінку з дитиною.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 серпня, о 21:23, на вул. Пасічна-Лисинецька.

Згідно з інформацією, 18-річний львів‘янин, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці.

Від отриманих травм 70-річна жінка загинула на місці ДТП. Ще двох постраждалих - 33-річну жінку та 11-річного хлопчика, госпіталізовано з травмами різного ступеню важкості. У дитини діагностовано важку поєднану травма тіла, закриту травму грудної клітки, закриту травму живота та закриту черепно-мозкову травму. І загибла і травмовані – мешканці Львова.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.