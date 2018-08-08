На Закарпатті знайшли мертвим лідера проросійських львівських скаутів - ЗМІ

Керівник організації скаутів «Галицька Русь» Кирило Арбатов був знайдений мертвим в одному з сіл Рахівського району Закарпаття.

Відповідне повідомлення опублікував портал «Закарпаття онлайн» з посиланням на колишнього лідера «Российсого движения на Украине» Олександра Свистунова. «Існує версія, що він повісився, але це - версія. Версій дуже багато. Ніхто нічого толком не знає», − сказав він.

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Свистунов також уточнив, що Арбатов довго і плідно працював з російським консульством у Львові.

Також відомо, що він зі своїми скаутами з «Галицької Русі» займався ремонтом радянських пам'ятників у Львові.