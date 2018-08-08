Висотою в 3 поверхи: у мережі з'явилося відео потужного "гейзера" в Києві

Стовп води висотою 4-5 метрів бив з-під землі близько 15 хвилин, потім напір зменшився, проте двір заливало ще близько 30 хвилин.

У соцмережах з'явилося відео потужного "гейзера", який забив ввечері 7 серпня в Києві на вулиці Курнатовського, на Воскресенці, внаслідок пориву труби з холодною водою.

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Про це повідомляє "Київ оперативний". "Новий гейзер на Стальського", – йдеться в повідомленні. На відео видно, що вода б'є недалеко від дитячого майданчика і припаркованих авто.

Як повідомляє "Інформатор", стовп води висотою 4-5 метрів бив з-під землі близько 15 хвилин, потім напір зменшився, проте двір заливало ще близько 30 хвилин.

Раніше на пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду.