Висотою в 3 поверхи: у мережі з'явилося відео потужного "гейзера" в Києві
12:17, 08 серпня 2018Інциденти
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Стовп води висотою 4-5 метрів бив з-під землі близько 15 хвилин, потім напір зменшився, проте двір заливало ще близько 30 хвилин.
У дворі прорвало трубу з холодною водою / фото kiev.informator.ua
У соцмережах з'явилося відео потужного "гейзера", який забив ввечері 7 серпня в Києві на вулиці Курнатовського, на Воскресенці, внаслідок пориву труби з холодною водою.
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Про це повідомляє "Київ оперативний". "Новий гейзер на Стальського", – йдеться в повідомленні. На відео видно, що вода б'є недалеко від дитячого майданчика і припаркованих авто.
Як повідомляє "Інформатор", стовп води висотою 4-5 метрів бив з-під землі близько 15 хвилин, потім напір зменшився, проте двір заливало ще близько 30 хвилин.
Раніше на пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду.
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