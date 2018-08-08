В центрі Одеси чоловік хотів підірвати колишню дружину гранатою

Жінка, яку переслідував колишній чоловік, є слідчим поліції. Підозрюваний погрожував жінці та її малолітнім дітям вбивством, а також говорив, що пошкодить особисте майно і майно батьків жінки.

У центрі Одеси затримано чоловіка, що мав намір у людному місці підірвати бойовою гранатою свою колишню дружину, яка є працівником поліції.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до правоохоронних органів звернулася працівниця одного з обласних відділів поліції. Заявниця повідомила, що протягом тривалого часу її колишній чоловік переслідує її, погрожує розправою їй, її сім'ї і дітям.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейські з'ясували, що 31-річний чоловік виношує плани реальної фізичної розправи. Зокрема, дізнавшись, що жінка збирається у справах в Одесу, він вирішив її підірвати.

«Не турбуючись ні про долю колишньої дружини, ні про долі десятків одеситів і гостей міста, які могли постраждати від його дій, для розправи зловмисник обрав людне місце біля залізничного вокзалу і закладів громадського харчування», - повідомили в главку.

Читайте такожНа Миколаївщині машиністи потяга переїхали жінку, заховали тіло в пакети і викинули в іншому місці

Вчора, 7 серпня, близько 19.00, на вулиці Пантелеймонівській зловмисника було затримано.

Як повідомив начальник слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергій Шайхет, потерпіла - слідчий поліції. Підозрюваний погрожував жінці та її малолітнім дітям вбивством, а також говорив, що пошкодить особисте майно і майно батьків жінки.

«З лютого 2018 року було навіть кілька умисних підпалів будинку, в якому вона проживає зі своїми малолітніми дітьми. Не завадила злочинцеві здійснювати таке навіть спільна дитина», - підкреслив Шайхет.

За його словами, слідчому та її сім'ї забезпечили охорону. Однак зловмисника це не зупинило - він спробував довести свої наміри до кінця, убивши колишню дружину.

Відзначається, що завдяки професійним діям працівників слідчого управління, Одеського управління ДВБ і прокуратури Одеської області напередодні в районі залізничного вокзалу «Одеса-Головна» зловмисника було затримано. У нього вилучено бойову гранату «РГД-5».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про відкриття справи за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 14 (підготування до злочину) і ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

З підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше на Прикарпатті жінка пустила до себе турка-нелегала, а він взяв її у заручники.