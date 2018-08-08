Залишив передсмертну записку: стали відомі подробиці смерті військового на Чернігівщині

За словами прес-секретаря ГПУ, у записці він вказує про добровільний намір піти з життя.

Військовослужбовець, якого знайшли застреленим у військовому навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області, залишив передсмертну записку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Щодо загибелі солдата строкової служби у навчальному центрі «Десна». 07.08.2018, приблизно о 20 годині 50 хвилин, під час несення вартової служби на об’єднаних складах озброєння військової частини виявлено тіло солдата строкової військової служби 1997 р. н., стрільця роти охорони однієї з військових частин, з вогнепальним пораненням голови. У ході проведення огляду місця події встановлено, що загиблий залишив передсмертну записку, у якій вказує про добровільний намір піти з життя», - повідомив він.

Читайте такожЗастрелився відомий український режисер

Військова прокуратура Деснянського гарнізону Центрального регіону України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом загибелі військовослужбовця-строковика за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Козелецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Наразі, за словами Лисенка, у вказаному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин трагічної події.

Як повідомлялося, у військовому навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.