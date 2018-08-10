Поруч із вокзалом у центрі Києві сталася бійка зі стріляниною

Інформація про потерпілих уточнюється, на місці події працюють правоохоронці.

Біля автовокзалу у Шевченківському районі Києва сталася бійка зі стріляниною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної поліції.

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"У чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт між групою чоловіків, при цьому свідки чули постріли. За викликом до кафе, що розташоване біля автовокзалу на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі, виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала «швидка»", - повідомили у поліції.

Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо - стріляли з травматичної зброї. Поліцейські оглядають місце події,спілкуються зі свідками та перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати правопорушення.

"Зловмисники з місця події втекли, тож зусилля правоохоронців спрямовані на їх пошуки", - повідомили столичні правоохоронці.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.