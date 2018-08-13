Убили охоронця: стали відомі нові подробиці кривавого нападу на ювелірний магазин у Києві (фото, відео)

Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, що встановлені у приміщенні та біля входу у магазин.

У неділю ввечері, 12 серпня, у Києві на вулиці Щербаківського невідомі пограбували магазин-ломбард, під час цього вони вбили охоронця.

Злочинці забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому Peugeot. У столиці введено спеціальні оперативні плани для розшуку та їхнього затримання, повідомляє поліція Києва.

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Свідки повідомили правоохоронцям про трьох нападників, надали їх прикмети і назвали автомобіль, яким зловмисники втекли з місця події у напрямку станції метро "Нивки".

Згодом поліцейські знайшли підпалений автомобіль Peugeot на території гаражного кооперативу на вулиці Нечуя-Левицького.

"Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, що встановлені у приміщенні та біля входу у магазин", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників та обставини інциденту. Речові докази, вилучені з місця події, направлять на експертизу.

Раніше свідок інциденту розповів, що він чув близько п'яти пострілів. А інший очевидець додав, що стріляли з різної зброї - це було чутно. За попередніми даними, вбитий охоронець - 1961 року народження.