У Кременчуці чоловік вистрибнув із вікна і згодом помер у реанімації

Поліція встановила, що 48-річний чоловік сам вистрибнув із вікна.

У Кременчуці 13 серпня о 3:15 48-річний чоловік вистрибнув з вікна 4 поверху житлового будинку. Він у важкому стані був госпіталізований, і невдовзі помер у реанімації.

Як передає 05366.com.ua, поліція Кременчука перевіряє обставини загибелі чоловіка. Встановлено, що він сам вистрибнув з вікна.

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Незадовго до цього, 12 серпня о 19:20, з вікна другого поверху іншого жилого будинку випала 18-річна дівчина. На момент госпіталізації стан дівчини лікарі оцінили як задовільний.

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